Ostrava rozšiřuje projekt, který má zatraktivnit školní jídelny

Letos by tak mohli zavítat do přibližně 30 škol, což je asi trojnásobek proti předchozím letům. Chystá se také kuchařka a připraveny opět budou i odborné workshopy. Novinářům to řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti).

Dodal, že po diskusi s místními kuchařkami se nakonec rozhodli připravit zeleninovou asijskou polévku s rýžovými nudlemi, cizrnové kari s divokou rýží a koláč s jablko-mátovou náplní. „Polévka je slaná, pak mají kari s kokosovým mlékem, je to takové sladké, takže je to trochu uklidní, máta je zase nabudí a měli by z toho mít dobrý pocit,“ uvedl Bláha. Jako profesionálního kuchaře ho především šokovalo množství porcí. „Tady se každý den chystají obědy pro minimálně 500 osob a ještě je tam do toho vývoz, takže něco musí stihnout nabalit a převézt. Používají tady hlavně čerstvé suroviny, takže i příprava je náročná. I ty normy, které tady jsou, jsou velice striktní, nemůžeme si prostě dělat, co chceme,“ podotkl Bláha. Jako profesionálního kuchaře ho nadchla především čistota školní kuchyně. „Musím říct, že mají krásně čistou kuchyň, byl jsem v normálních kuchyních, a to je opravdu masakr, ale tady můžete jíst i ze země,“ chválil Bláha. Domnívá se, že kvalita stravování ve školních jídelnách jde hodně dopředu. Problém je ale to, že děti dnes mají větší přístup k fastfoodům. „Holky tady se snaží a jde vidět, že je to baví a v kuchyni panuje dobrá atmosféra,“ uvedl Bláha. Kdyby nebyl omezen limity a zadáním, dětem by nejradši připravil něco z italské kuchyně, kterou má velmi rád.