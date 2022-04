Ostrava vybrala zhotovitele Pleskotovy lávky přes Ostravici

Výstavba je podle ní závislá na dostupnosti materiálu, klíčová je i dodávka oceli pro výrobu mostu a významnou roli hrají také dodací lhůty ocelových lan. „V ideálním případě, započne-li stavba v květnu, by mohlo být hotovo do konce října letošního roku. Stavba je též koordinována s aktivitami v Dolní oblasti Vítkovic, festivaly Colours of Ostrava a Beats For Love,“ doplnila Šebestová (ANO).