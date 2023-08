Ostravská zoo chystá Den bez palmového oleje

Sobotní Den bez palmového oleje začne v areálu zoo od 11:00 a program bude připravený až do 16:00. Návštěvníci se dozvědí například to, jak jednotlivci mohou pomoci zmírnit dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí. Zájemci se také mohou zapojit do soutěže nazvané Nakupování bez palmového oleje.