Studentky Ostravské univerzity přiblíží na výstavě důležitost sociální práce

Výstava autentických příběhů pracovníků Slezské diakonie bude k vidění od začátku listopadu v prostorách fakulty v Českobratrské ulici. ČTK to dnes sdělila mluvčí univerzity Lucie Fremrová.

„Řada lidí se navíc o sociální služby a sociální práci nezajímá, dokud ji nezačne potřebovat. Díky výstavě ale budou moci zjistit, která z metod či technik sociální práce je v praxi sociálního pracovníka důležitá, co jim ztěžuje výkon profese, co by rádi změnili, ale také, proč svou práci milují a jsou na ni hrdí,“ uvedla mluvčí projektu Gabriela Lhotská.