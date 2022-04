U gymnázia v Třinci vznikne nový parčík. Na jeho podobě se podílejí i studenti

„Mladí lidé budou dále do parku průběžně vnášet výtvarné prvky a bude na nich, jak se jim podaří vdechnout prostoru život. Celkem bude vysazeno asi 19 stromů. Každá třída bude mít svůj strom a zajímavostí je to, že kotvení stromů si sami vyzdobí a upraví,“ uvedla Halina Lisztwan, referentka odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu, která projekt za město koordinuje.

Kromě stromů bude v parku i nových 21 keřů a asi 400 trvalek a cibulovin. Jeho součástí by měla být také venkovní učebna, lavičky, místa k sezení, nové pískoviště nebo houpačky. Park by mohli lidé začít využívat na začátku září. „Jsem ráda, že se do projektu od začátku aktivně zapojili mladí lidé. Vnesli do myšlenky města tolik důležitý pohled těch, kteří parčík budou využívat nejen pro svůj volný čas, ale i ke vzdělávání, poznávání přírody a vzájemnému setkávání,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec).