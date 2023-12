Olomoucí se v lednu chystají projít švihlou chůzí vyznavači Monty Pythonů

Napodobovat a originálně rozvíjet budou silly walk, styl chůze, který předvedl britský herec John Cleese v komediálním seriálu Monty Pythonův létající cirkus, řekla dnes ČTK organizátorka pochodu Karolina Hrbková. Recesistická akce se tradičně koná 7. ledna při příležitosti „Mezinárodního dne švihlé chůze“, zapojují se do ní i další města v České republice či ve světě.

„Nápad vznikl uprostřed léta. Vyjevil se náhle jako odpověď na otázku, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě. Mezi přáteli myšlenka ihned zarezonovala. Inspirovali jsme se brněnským pochodem a především samozřejmě Monty Pythony. Švihlou chůzi může ovšem každý pojmout po svém. Líbí se nám, že můžeme věnovat energii čirému nesmyslu,“ uvedla organizátorka akce.

Pořadatelé navazují na recesistickou tradici, která vznikla v Brně v roce 2012 a odkazuje k legendárnímu skeči britské skupiny Monty Python. Odtud se pak průvody „švihlochodců“ rozšířily do dalších míst v České republice i v zahraničí. „Olomoucké oslavy zahájíme již v sobotu 6. ledna od 19:00 montypythonovským posezením v pivnici Kateřinská 10 (K10). Samotný švihlý pochod odstartuje v neděli 7. ledna v 15.00 před orlojem na Horním náměstí a jeho motto zní: Zdolej švihlou chůzí K10,“ řekla Hrbková. Průvod bude poté směřovat od orloje kolem radnice přes Dolní náměstí do pivnice Kateřinská 10, kde se následně uskuteční neformální afterparty s hudebním doprovodem skupiny Sugar and Spice holding company.