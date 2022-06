Olomoucký charitativní koncert podpoří talentované houslistky z Ukrajiny

Výtěžek z dobrovolného vstupného jim pomůže zaplatit školné v umělecké škole a zapůjčení hudebních nástrojů. Koncert se uskuteční v pondělí v kapli Božího těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého (UP), informovali dnes ČTK pořadatelé. Záštitu nad akcí převzal mimo jiné olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Myšlenka uspořádat charitativní koncert vzešla ze strany Cyrilometodějské teologické fakulty UP. „Chtěli jsme pomoct dětem, které musely utéct před válkou na Ukrajině. S nápadem přišla malá houslistka Anička, která se od své učitelky dozvěděla o dvou nadaných dětech z Ukrajiny, které nemají prostředky na uhrazení školného na umělecké škole,“ uvedl proděkan fakulty Jiří Pospíšil.

Fakulta tak navázala spolupráci s vedením ZUŠ Iši Krejčího. Obě instituce se domluvily na konkrétní podobě pomoci dvěma budoucím žákyním z Užhorodu - výtěžek podpoří dívky ve věku 14 a devět let, které po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině našly nový domov za pomoci příbuzných a známých v Olomouci. „Hostitelská rodina přivedla starší Tonju na naši školu. Od března navštěvuje hodiny houslí, kterým se věnuje od osmi let. Rychle se zapojila do práce smyčcového orchestru, v krátké době nacvičila celý repertoár a v dubnu již vystoupila na koncertě v Redutě. V Tatranské Lomnici na 1. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu Tatranská nota se stala součástí kolektivu, který získal titul absolutního vítěze,“ uvedl ředitel ZUŠ Iši Krejčího Filip Hajdu.