Přerov dokončil další zásadní část cyklostezek v centru, v Palackého ulici

Stavební firma ji oficiálně předá městu příští týden, i když stezka ještě není zkolaudována, cyklisté už ji využívají a testují, informoval ČTK Jiří Raba z přerovského magistrátu. Naopak na část cyklotrasy, která by stezku ve směru od Velké Dlážky protáhla přes vybudovaný cyklopodjezd až do Předmostí, si budou muset cyklisté počkat ještě do podzimu, zjistila ČTK.