Speleologové chystají další průzkum Hranické propasti, za pomoci robota

Odborníci mají dosud detailně zmapovánu horní část zatopené propasti - jde o Jezírko do hloubky 36 metrů a prostory od Zubatice směrem nahoru k Rotundě. Prostor Liftu I je zmapován do 170 metrů, z hloubky do 200 metrů směrem k Mikádu však mají pouze částečné informace. „Mapování člověkem je v těchto místech velmi složité, byl by to obrovský posun. Získali bychom tak přehled, jak to v této hloubce opticky a fyzicky vypadá,“ doplnil Guba. Dodal, že si zároveň touto akcí chtějí vyzkoušet vlastnosti robota v náročných podmínkách Hranické propasti. Pokud se navíc díky němu podaří zmapovat okolí Mikáda v hloubce 200 metrů, otevře jim to cestu k dalšímu hloubkovému průzkumu Propasti. To mají v plánu příští rok.