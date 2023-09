V Olomouci bude v říjnu po pětileté pauze uspořádána výstava ptactva Exota

Výstava Exota zaplní hlavní pavilon A, další tři menší pavilony a také palmový skleník. ČTK to sdělila ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

„Exota Olomouc je pojem, který je mezi chovateli a milovníky exotického i okrasného ptactva na celém světě známý již více než 40 let. Dříve se tato výstava pořádala co dva roky a my v tom budeme od letošního roku opět pokračovat. Rozsahem patří mezi největší akce svého druhu v celé Evropě,“ uvedla Fuglíčková.