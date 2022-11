Zeleň Přerova doplní 173 nových stromů a 643 keřů, Michalov ozdobí nové růže

Nákup dřevin přijde město na 535 000 korun, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Změn se dočká i historický park Michalov, ve kterém odborníci nedávno vysázeli na 710 růží od německých šlechtitelů. Zhruba dvě desítky stromů nyní v parku prořezávají odborníci, práce potrvají do poloviny prosince.

Stromy a keře sázejí zahradníci na území Přerova v těchto dnech. „Pokud to uložení inženýrských sítí dovolí, tak jsou náhradní výsadby navrhovány a vysazovány převážně v místech, kde se muselo kácet,“ uvedl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Do země jde 174 stromů, jako jsou lípy, javory, platany, muchovníky, ambroně, jírovce či švestky, a 643 keřů. „Druhy jako platan, javor červený či ambroň byly navrženy k výsadbě, s ohledem na zvýšení druhové rozmanitosti a měnící se klimatické podmínky, v intravilánu města. Například ambroň není příliš náročná na pěstební podmínky a je to poměrně malý strom, který odolává městskému prostředí a na podzim se jeho listy krásně zbarví do červena. Naopak v extravilánu se snažíme vracet původní a ovocné druhy dřevin, jako příklad mohu uvést výsadbu švestek v Kočířích,“ řekl Dohnal.