Dobový polní tábor v Pardubicích připomněl 80 let od atentátu na Heydricha

Kontejnery používané v Británii byly několika typů. Válcový složený ze segmentů připomínající spojené plechovky se většinou používal pro destrukční materiály. Jeho tvar byl zvolen tak, aby se vešly do shazovacího otvoru v podlaze letadla. Shazovaly se na externím padáku, někdy se však ztratily a našli je nacisté. Jiný typ byl podobný kufru nebo balíku s maskovacím textilním obalem vystlaným deskami z vulkanizované mořské trávy.

Návštěvníci se zajímali také o padělané legitimace používané výsadkáři za války. „Na začátku výsadků se počítalo s tím, že parašutisté se normálně zapojí do života, najdou si práci a budou mít krycí identitu. Potřebovali průkaz, potravinové lístky, pracovní knížku a také peníze. Pak se ale zjistilo, že je to nereálné, protože nedokázali reagovat na změny průkazů, Protektorátní vláda a německý aparát měnil systém razítek a při kontrolách se přišlo na to, že průkaz je falešný,“ řekl Fencl. Pozdější skupiny už proto podle něj pracovaly v plné ilegalitě.