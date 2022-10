Krajský úřad v Pardubicích vrátil dokumentaci EIA pro rozšíření lomu Žumberk

Společnost M-Silnice v něm v současnosti může ročně těžit 250 000 tun žulového kameniva, po rozšíření od roku 2023 by to bylo 300 000 tun. Podle krajského úřadu dokumentace neobsahuje příslušné náležitosti, chybně jsou například označeny některé kapitoly. Firma M-Silnice má podle úřadu požadované údaje doplnit.

Dobývací prostor by se měl zvětšit jižním až jihozápadním směrem o plochu přibližně 1,9 hektaru. Skrývka by se měla provádět postupně ve zhruba tří- až pětiletých etapách. Skrývkový materiál bude dočasně uložen na odvalech uvnitř kamenolomu a následně poslouží při rekultivaci lomu. Společnost plánuje v lomu těžit ještě zhruba 20 let.