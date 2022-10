Dopravní podnik města Pardubic utlumí provoz autobusů na zemní plyn

Trolejbusy, které postupně nakupoval s pomocí evropských dotací, musí provozovat po dobu udržitelnosti jednotlivých projektů, stejně tak musí zachovat trakční vedení vybudované s podporu EU. Posledních pět let podnik investoval do dotačních projektů skoro 400 milionů korun. Utlumovat se ale budou autobusy na stlačený zemní plyn, jejichž provoz by byl velmi nákladný, řekl ČTK ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.