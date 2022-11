Město Pardubice má v režimu startovacího bydlení 220 bytů

Nájemné město zdražovalo poprvé loni, pořád je ale proti komerčnímu výhodnější. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD).

„Cílem startovacích bytů je udržet ve městě ekonomicky aktivní perspektivní mladé lidi a začínající rodiny včetně jejich přínosů do příjmů města z daní,“ řekl Rychtecký. Další startovací byty podle něj ještě přibudou.

Město teď schválilo vybraným zájemcům smlouvy na dalších 19 bytů. Ceny nájmů zůstanou stejné jako dosud. Nájemníci platí 80 korun za metr čtvereční po dobu tří let, čtvrtý rok se zvyšuje platba na 100 korun za metr čtvereční. Před zdražením stálo nájemné nejdřív 50 korun a pak 80 korun za metr čtvereční.

„Rozdíl na nájemném v městském startovacím bytě a komerčním bytě, který má 60 metrů čtverečních, je velký. Reálná úspora proti komerčnímu nájmu je 100 000 korun. To je dost peněz,“ řekl Rychtecký.

I letos radnice zaznamenala víc žadatelů, než je nabízených bytů. Hlásit se mohou jednotlivci či páry do 30 let věku. „Na 19 bytů podalo žádost 120 žadatelů. Doposud jsme již pomohli 200 startovacími byty mladým pracujícím lidem, kteří by si nemohli dovolit hypotéku nebo komerční nájmy, které se v průměru pohybují okolo 220 korun za metr čtvereční. Současná inflace snahu o první samostatné bydlení ještě ztěžuje,“ řekl Rychtecký.