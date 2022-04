Pardubický kraj chce příští rok postavit nový most v Řečanech nad Labem

Zahájení stavby oddalují vysoké náklady na mostní provizorium, které by dočasně překlenulo Labe, aby řidiči místo nemuseli komplikovaně objíždět. Nejnižší cena, která vzešla ze soutěže, je téměř 50 milionů korun, což je nepřijatelné. „Když jsme to vyhodnotili, tak tendr byl na zapůjčení na tři roky. Vyndat z kapsy 50 milionů a v zásadě za tři roky nemít nic, nám nepřipadalo jako dobrý obchodní případ,“ uvedl ředitel SÚS Miroslav Němec.

Silničáři znovu prověřili, zda most ještě vydrží, a soutěž na mostní provizorium se bude opakovat. Dočasná konstrukce bude sloužit jak do začátku stavebních prací, tak po dobu jejich trvání. Nový most by měla stavební firma postavit příští rok. Náklady na výstavbu se odhadují na 160 milionů korun. Pardubický kraj na něj chce získat státní dotaci, mohla by mohla zahrnovat i náklady na mostní provizorium.