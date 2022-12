Podél budoucího severovýchodního obchvatu postaví Pardubice cyklostezku

Trasa pro cyklistky by mohla být hotová na jaře roku 2025, ve stejném termínu má být dokončená silnice. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Město teď pokračuje ve výkupu pozemků, některé se nedaří vykoupit, proto je vyvlastňuje. „V tuto chvíli byla vydána rozhodnutí k vyvlastnění několika pozemků, samozřejmě došlo k odvolání vlastníků k ministerstvu dopravy, čili řešíme to tak, abychom mohli začít stavět, je to v běhu a věřím, že se to podaří. Je to stavba ve veřejném zájmu,“ řekl Hrabal.