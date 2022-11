Bělá nad Radbuzou opraví za 65 milionů korun památkově chráněnou tvrz

Vytvoří tam zázemí pro své pečovatelky a neziskové organizace poskytující služby seniorům, handicapovaným i samoživitelkám žijícím u hranic na pomezí Domažlicka a Tachovska. Rekonstrukci musí město se 1750 obyvateli podle podmínek dotace dokončit do prosince příštího roku. ČTK to dnes řekl starosta Libor Picka (STAN).

Renesanční tvrz ze začátku 17. století je kulturní památkou od roku 1995. Město ji získalo do majetku před čtyřmi lety od soukromníka. „Je to největší a nejvíc viditelná památka, ale také největší ostuda, protože je skoro celá rozbořená,“ uvedl Picka. Podle něj místní lidé chtějí, aby se opravila, někteří proto, aby na někoho nespadla, někteří kvůli tomu, aby sloužila. „Peníze už máme přislíbené z ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP,“ uvedl starosta. Město už vypsalo výběrové řízení na dodavatele.

„Bude tam odlehčovací zařízení pro seniory, detašovaná pracoviště se zázemím tam najdou různé služby neziskových organizací jako Ledovec, Jana, Diakonie, charita a další. Za nimi zatím musí klienti dojíždět do Domažlic, do Tachova i do Plzně,“ řekl starosta. Prostory budou sloužit také městskému pečovatelskému domu, jeho pracovnice dnes nemají žádné zázemí.