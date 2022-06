Plzeň chce rekonstruovat za 520 milionů autobusovou halu v DEPO2015

„Schválili jsme podání žádosti o dotaci z fondů EU, a to z výzvy připravované ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy a následovat bude žádost o dotaci z fondů EU poskytovaných prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů, tedy zanedbaných areálů. Celkem bychom chtěli získat z dotačních zdrojů až 368 milionů korun,“ řekl náměstek primátora David Šlouf (ODS). Podle primátora Pavla Šindeláře (ODS) půjde o první velkou investici do bývalého depa autobusů a trolejbusů od jeho znovuotevření jako kulturní a kreativní zóny v roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury a DEPO2015 bylo jedním z jeho dějišť.

„Projekt už je hotový, jinak bychom se nemohli hlásit o dotace,“ řekl Šindelář. Kompletní obnova areálu si vyžádá zhruba jednu miliardu korun. „Nejvíc peněz půjde do technologie, jako je klimatizace, a do naplnění všech norem,“ uvedl. Něco se bude bourat, většina zůstane. Součástí bude také likvidace staré ekologické zátěže depa, na niž už je projekt hotový delší dobu.

„Projekt, na kterém se pracovalo dva roky, je dělaný tak, aby byl citlivý k architektuře z 30. a 50. let minulého století. Aby neměnil to, co je odzkoušeno za sedm let provozu,“ uvedl ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek. Pokud se opravy povedou, získá Plzeň kulturní infrastrukturu, jež podle něj odstartuje výstavbu v této části města, která za deset let může být nejmodernější čtvrtí v Plzni.