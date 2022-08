Plzeň si výstavou v centru připomene nejhorší povodně ve své moderní historii

Škody dosáhly 526 milionů korun, velká voda kompletně zničila 22 domů a objektů. Výstava se otevře ve čtvrtek 11. srpna v 16:00, její součástí bude i prezentace hasičské techniky či beseda s aktéry událostí. „Expozice obsahuje fotografie i texty, které popisují atmosféru těžkých a vypjatých okamžiků,“ řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Před radnicí u Morového sloupu budou tabule do 30. srpna, v mázhauzu radnice do 15. září.

Úplně pod vodou byl Rondel, takže se nedalo projet po Karlovarské třídě. „Tehdy ještě nebyl obchvat Plzně, a tak bylo velkým problémem, že se auta z Prahy nedostala do Rozvadova a dál na Německo, protože se ještě projíždělo městem,“ řekl Šneberger. Také magistrála pod Roosveltovým mostem byla zatopená a musela se zavřít. „Auta jsme posílali přes nově dokončený most Milénia a ulicí U Trati. Most tehdy ještě nebyl dokončený. Otvíral se na zvláštní povolení, abychom vůbec umožnili průjezd městem,“ uvedl.