Plzeňský kraj a Plzeň budou spolupracovat na obnově a využití plzeňských lázní a Pekla

Kraj, který před deseti dny koupil za 120 milionů Kč bývalé městské lázně v Plzni, bude s městem spolupracovat na jejich záchraně, která by si měla vyžádat do pěti let asi 1,2 miliardy Kč a kraj tam už příští rok začne s demolicí zadní přístavby kotelny a páry. Podle Zarzyckého má řada Plzeňanů k této budově z roku 1931, kde je památkově chráněný bazén a fasáda, citový vztah a město se chce na revitalizaci chátrajícího komplexu podílet. Ve 30 let nevyužívaných lázních budou hlavně prostory Západočeské galerie (ZČG) a sál pro několik stovek lidí. Se stavbou nové galerie v centru Plzně U Zvonu, na kterou mělo minulé vedení kraje stavební povolení, hejtmanství nepočítá. Podle náměstka hejtmana Josefa Bernarda (STAN) bude lázně využívat primárně ZČG a krajské organizace, veřejnosti poslouží multifunkční sál.