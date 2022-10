Prazdroj rozšířil tým bednářů. Tradiční řemeslo z Plzně nevymizí

Pětatřicetiletý Milan Kubizňák, bývalý truhlář, dostal po třech letech výuční list a se slovy „Dej bůh štěstí“ a pohlavkem od mistra byl pasován na bednáře a dostal vandrovní knížku. Při dnešním smolení 14 obřích dubových ležáckých sudů to ČTK řekl šéf party bednářů Karel Hofman. V opravených a vysmolených sudech bude opět zrát ležák Pilsner Urquell, stejně jako před 180 lety. Do konce roku přijme parta osmého tovaryše.

Prazdroj má ve svých sklepích přes 100 ležáckých dřevěných sudů, které bednáři udržují a opravují. Na jaře a na podzim část prázdných sudů vyvalí ze sklepů a vysmolí. „Je to tradiční postup údržby a jde v podstatě o dezinfekci před opětovným naplněním pivem. Velký ležácký sud má objem až 40 hektolitrů a prázdný váží 800 kilogramů, proto práce vyžaduje přítomnost všech členů party a hodně opatrnosti,“ řekl Hofman.

Do dubového sudu bednáři nalijí smolu ohřátou na 200 stupňů Celsia a jeho převalováním ji rovnoměrně rozlijí po celé vnitřní ploše. Tato vrstva zajistí, že pivo nebude v přímém kontaktu se dřevem, aby z něj nepřebíralo nežádoucí vůně a chutě. Vyvalení ležáckých sudů ze sklepů na povrch, jejich smolení a následný návrat do sklepů trvá dva týdny. Prazdroj v historických sklepích nechává v otevřených kádích kvasit a v dřevěných sudech následně zrát ležák Pilsner Urquell, který pak sládci porovnávají s tím, který zraje a kvasí v moderních cylindrokonických tancích.

Po čtyřech letech přijala dnes parta bednářů nového člena. Po tříletém učení v pozici tovaryše složil mistrovskou zkoušku, při níž musel vyrobit dřevěný soudek, naplnit ho pivem a představit šéfovi party. „Pokud těsní a pivo z něj neteče, je správně vyrobený a tovaryš uspěl,“ řekl Hofman. Poté dostal vandrovní knížku a stal se stálým členem party, která je podle mluvčího pivovaru Zdeňka Kováře poslední pokračovatelkou tohoto kdysi tradičního pivovarnického řemesla pracující přímo v pivovaru. „Vandrovní knížku dostávali bednáři v 19. století a byl to nejen výuční list, ale byly v ní uvedeny i jejich osobní údaje včetně výšky a barvy očí. Obsahovala také reference od mistra bednáře. Díky tomu mohli být najímáni na práci po celém Rakousku-Uhersku. Byla to kombinace životopisu a cestovního pasu, jen detailnější. My jsme tuto tradici obnovili,“ dodal Hofman.