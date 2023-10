Výstava v centru Plzně ukazuje poutní a sakrální symboliku míst v kraji

„To, co nás láká k cestám po naší krásné krajině, je mnohdy ukryto právě v odkazu tradice poutních cest a míst. Pokud symbolika poutní a sakrální v krajině mizí, tak se cosi ztrácí i v nás. A najednou zjišťujeme, že ztrácíme pocit domova, domoviny a dostavuje se pocit neukotvení a jakési ztráty,“ uvedl Čubr. Cílem této aktivity je podle něj to, aby lidé začali vnímat zdánlivou obyčejnost krajiny jako něco jedinečného. Většinou to, co si neuvědomujeme za svými humny, tak nad tím žasneme na dovolené někde za městem nebo v zahraničí, dodal.