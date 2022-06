Dálnice D11 až k polským hranicím by měla být podle představ vlády do roku 2027

Horší situace z hlediska dopravního propojení je podle Fialy aktuálně na české straně. Česko se zatím v dostavbě dálnice D11 nedostala tak daleko, jak by si kabinet představoval. „(Vláda) udělá vše pro to, abychom nejpozději do roku 2027 měli celý úsek otevřený a dopravní propojení mezi Českou republikou a Polskem bylo zcela průjezdné a kvalitní,“ poznamenal.