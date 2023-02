Kama byl první orangutan, který se narodil v některé české zoo

Jeho rodiče, samice Soňa a samec Bimbo, pocházeli ze Sumatry a do Troji přišli jako mláďata. Z historicky prvního mláděte narozeného v české zoo měli proto chovatelé velkou radost. Jeho matka se však o něj nemohla starat, brzy po porodu zemřela.

První dny malý opičák strávil v inkubátoru a chovatelé jej odkojili odstříkaným lidským mlékem z porodnic. Doslova z plenek ho vypiplal jeho takřka „adoptivní otec“, dlouholetý ředitel zoo Zdeněk Veselovský. Šéf zahrady i chovatelky vozili Kamu v kočárku na procházky, malý orangutan se také několik let pohyboval v podstatě volně, hrál si, měl svou prolézačku, ředitel si ho bral i do rodiny, byl jako jeho třetí syn.

Když Kamu přestěhovali do pavilonu, museli za ním zpočátku denně chodit, aby mu nebylo smutno. „Později se vždy se mnou podělil o rozmačkané ovoce, což já samozřejmě nemohl odmítnout,“ popsal Veselovský jejich pouto, které vydrželo až do jeho smrti. Kontroverzní umělý odchov ale do jisté míry narušil Kamovy instinkty, byl silně vázán na lidi - zvláště na chovatelky -, a v podstatě se neuměl chovat jako pravý orangutan.