Magistrát si nechá udělat studii bytové výstavby na sídlišti Černý Most

Až bude studie hotová, vypíše město soutěž na projektanta, který by měl být vybrán v dubnu příštího roku. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Kdy se začne stavět, není jasné, stejně tak, kolik domů či bytů by zde mělo vzniknout. Projekt připravuje Pražská developerská společnost vlastněná hlavním městem, která bude spolupracovat s radnicí Prahy 14.