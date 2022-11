Na Praze 15 chtějí vládnout s podporou SPD. Nepřijatelné, odmítá to Pospíšil

„Nepochybně je na jednotlivých reprezentacích naší strany, koalice Spolu, aby rozhodovaly o tom, s kým půjdou do koalice. Druhá věc je, že naši představitelé sami od sebe nevytvářejí koalice s komunisty a s SPD. Ale kdyby takové pokušení někde bylo, tak bych se nepochybně snažil kolegy přesvědčit, aby takovou koalici nevytvářeli. Myslím, že to je něco, co naši voliči jednoznačně nechtějí. Ale důležité je, že u nás v demokratické straně to hlavní rozhodnutí, jak se budou vytvářet koalice, je na místních organizacích,“ řekl Fiala.