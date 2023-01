Na pražské Malé Straně začnou 28. ledna uzavírky kvůli opravě kolejí

Od 28. ledna do 16. února dopravní podnik (DPP) vymění koleje od Klárova na Malostranské náměstí a od 16. února do 4. března mezi Malostranským náměstím a Hellichovou. Ve dvou závěrečných etapách, které jsou v plánu od 4. do 31. března, se práce přesunou do úseku mezi Hellichovou a Vítěznou ulicí.