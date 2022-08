Na pražském Rohanském ostrově vznikne škola s 27 třídami pro 800 dětí

Náklady jsou předběžně odhadovány na jednu miliardu korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2026 a výstavba potrvá dva roky. Novinářům to dnes řekli radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN) a architekti Studia AXX1, kteří zvítězili v architektonické soutěži.

„Vzniklo to (projekt školy) z obrovské potřeby a nedostatku škol. Co se týče oblasti na Rohanu, tak je to progresívní a rychle se vyvíjející oblast, kdy tu v minulosti byla podceněna veřejná vybavenost. Vzniká zde v podstatě nové město a denně se tu pohybuje až 100.000 lidí,“ uvedl Hřebík.