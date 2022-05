Odložený koncert zpěvačky Patti Smithové se v Praze uskuteční 19. července

V rámci svého turné odehrají v metropoli koncert němečtí industrialisté Einstürzende Neubauten. V roce 2020 chtěli oslavit čtyřicetileté výročí existence a zároveň vydali nové album Alles In Allem. Písně z něj naživo nakonec uslyší tuzemští příznivci kapely 31. května ve Foru Karlín.

Do Prahy se 12. června podruhé vrátí bubeník Pink Floyd Nick Mason. Se svou kapelou Saucerful of Secrets opět představí ranné písně této kapely z let 1967 až 1973. Z původního projektu udělat několik londýnských koncertů se stalo světové turné s velkou návštěvností.