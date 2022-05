Praha vyhlásí tendr na opravu Vrchlického sadů včetně nádražní haly

Cílem je vytvořit architektonicko-urbanistické, krajinářské a dopravního řešení lokality. Vítěznou podobu budou Praha, DPP a SŽ hledat prostřednictvím tzv. soutěžního dialogu, kdy spolu účastníci řízení spolupracují na vítězném návrhu. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Celková hodnota zakázky bude předběžně 173,6 milionu korun.

Všechny plánované projekty by měly vznikat koordinovaně. Revitalizace Vrchlického sadů souvisí se stavbou plánované tramvajové trati z Vinohradské třídy kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice. Ta povede právě parkem, kterému Pražané kvůli velké koncentraci lidí bez domova a drogově závislých přezdívají Sherwood. Tramvajová trať by měla začít vznikat v roce 2025.