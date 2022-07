Pražské Petrovice hledají firmu, která přebuduje školku na dům pro seniory

Cenu zakázky městská část nyní předběžně odhadla na 77 milionů korun bez DPH. Stavební práce by měly trvat 12 měsíců. Vyplývá to z dokumentů k veřejné zakázce.

Zájemci mohou své nabídky do soutěže podávat do 25. července. Nabídky firem, které se tendru zúčastní, se budou posuzovat na základě nabízené ceny a délky stavby. Radnice chce smlouvu s vítězem tendru uzavřít do konce srpna.