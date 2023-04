Rekonstrukce omezí provoz na pražském průmyslovém polookruhu

ČTK to sdělila mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Rekonstrukce křižovatky začala loni v srpnu a má za cíl zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy.

„Využijeme i dva prodloužené víkendy, kdy je intenzita dopravy v Praze nižší, a provedeme práce, které by při jen částečném omezení dopravy trvaly i několik týdnů,“ uvedla Lišková. Omezení budou rozděleny na několik částí, při kterých dělníci položí nové povrchy a upraví inženýrské sítě.

Od této středy do sobotního rána bude křižovatka ve směru do centra průjezdná jen jedním pruhem. Bude možné odbočit do Kbelské ulice, odbočení do Průmyslové půjde jen jedním pruhem. Směr z centra bude bez omezení.

Od soboty do odpoledne 1. května nebude možné křižovatkou projet po Kbelské a Průmyslové, Poděbradská bude omezena na jeden jízdní pruh v každém směru. „Odbočení do komunikace Kbelská bude zakázáno, odbočení do komunikace Průmyslová bude povoleno pouze ve směru z centra,“ uvedla mluvčí.

Od 1. do 6. května nebudou řidiči moci odbočit z Poděbradské ulice ve směru z centra do Průmyslové, směr do centra bez omezení. V posledních dvou dnech prací pak nebude možné křižovatku projet po Průmyslové a Kbelské, po Poděbradské bude doprava opět omezena na jeden pruh v každém směru s tím, že odbočení na Průmyslovou bude zakázáno a do Kbelské půjde odbočit pouze ve směru do centra.