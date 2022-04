V Praze 5 budou společně kandidovat ODS a TOP 09

Předvolební koalice již vznikají i v jiných městských částech. Stejná koalice jako v Praze 5 půjde do voleb například v Praze 10, naopak v Praze 3 a Praze 8 se na spolupráci domluvily TOP 09 se STAN.

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL již ohlásily společnou kandidátku do celopražského zastupitelstva, kam se rovněž volí v komunálních volbách. Lídrem koalice s názvem Spolu se stal někdejší primátor Bohuslav Svoboda (ODS). STAN bude kandidovat samostatně a kandidátku hnutí na magistrát povede současný první náměstek primátora, architekt Petr Hlaváček. Samostatně do voleb půjdou rovněž Piráti, kteří nyní na magistrátu tvoří koalici se Spojenými silami a Prahou Sobě. Pirátským lídrem bude nynější primátor Zdeněk Hřib. Prahu Sobě povede do voleb Jan Čižinský. Hnutí ANO zatím lídra ani kandidátku neschválilo.