V Praze se otevře komunitní centrum a kavárna, pracovat zde mohou Ukrajinci

Kavárnu i komunitní centrum otvírá pražírna mamacoffee. Ukrajinsko-český tým bude zajišťovat workshopy a kurzy českého jazyka. Jádro baristického týmu kavárny tvoří z větší části příchozí z Ukrajiny. Cílem je přirozeně v prostoru kavárny propojit české a ukrajinské baristy a baristky. Od začátku ruské války tým mamacoffee pracoval s více jak stovkou uprchlic. Připravoval pro ně setkávání, baristická školení, pomáhal jim se zorientovat v nové situaci a několik z nich zapojil právě do koordinace těchto aktivit. Řada Ukrajinek již nyní pracuje v kavárnách mamacoffee a další tvoří budoucí tým komunitního prostoru a kavárny Background.

„Několik žen, které prošly našimi baristickými školeními, zde pracovalo krátce. Když se situace v jejich regionu změnila, vrátily se zpět na Ukrajinu, opravovat své domy, obnovovat válkou postiženou zemi. Naopak některé z tvrdě zasažených regionů tady zůstávají. V mamacoffee se vždy snažíme dávat lidem příležitosti, a to také bylo hlavní motivací pro otevření kavárny a komunitního centra Background,“ uvedl Kolský, spolumajitel pražírny.

S rekonstrukcí prostoru kavárny pomohl jednak technický tým mamacoffee, ale i řada žen uprchlic, které se do prací aktivně zapojily. „Celý projekt komunitního centra Background je možný především díky podpoře majitele prostoru, kterému za to patří velký dík,“ řekl Kolský.

„Ruská válka na Ukrajině změnila životy desítkám milionů lidí. Miliony lidí musely odejít ze svých domovů a několik set tisíc přišlo do České republiky. V mamacoffee řadu let pracujeme s uprchlíky, protože víme, že všichni lidé mají dostávat příležitosti a šance. Koneckonců máme i osobní rodinnou zkušenost, kdy předkové nás obou s Martou mají zkušenosti válečných uprchlíků. Zajímá nás, co můžeme prakticky udělat v této situaci, kterou ruská válka způsobila,“ dodal Kolský.