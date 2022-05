Uprchlická vlna opadá. Praha ale dál hrozí, že se běžencům uzavře

Další postup by měl být jasný po středečním jednání krizového štábu hlavního města. „Pokud by situace zůstala nadále neřešená, bude Praha nucená své krajské centrum úplně uzavřít. Z mého pohledu nedává smysl přijímat další lidi do už zaplněných lokalit,“ pokračoval Hřib, který už dříve avizoval, že bez jasného řešení se vysočanské centrum zavře.