„Nebrala jsem Ukrajince podle kalendáře,“ vadí ženě pravidla solidární dávky

Žije s dcerou v rodinném domě. Když po ruské invazi začaly do Česka proudit tisíce uprchlíků, Eva S. se dlouho nerozmýšlela. „Devatenáctého března jsme u nás ubytovali paní se dvěma dětmi,“ vypráví důchodkyně z Brna, která si nepřeje zveřejnit celé jméno, redakce jej však zná.

Kvůli žádance si s pomocí dětí zřídila elektronickou identitu. Digitální forma je jediný způsob, jak si o vládní příspěvek žádat. Při vyplňování formuláře na počítači ale žadatelka narazila. Nešlo jí totiž správně zadat datum. Ukrajinská rodina u ní bydlela nepřetržitě téměř tři týdny, od devatenáctého března do sedmého dubna, tedy dvacet dní.

Na dávku mají nárok lidé, kteří nabídli běžencům bydlení nejméně šestnáct dní nepřetržitě. Má to však háček, o němž žena nevěděla. Musí to být v jediném měsíci. „Je to přece nelogické. Měla jsem říct rodině: Přijďte až od prvního?“ zlobí se.