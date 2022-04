Chcete peníze za ubytování Ukrajinců? U dvou třetin žádostí je problém

Tento týden by měly přijít peníze prvním Čechům, kteří ubytovali uprchlíky před válkou. Aktuálně je podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové z celkového počtu 9 823 žádostí odesláno k výplatě 3 305.

Se zbylými je nějaká potíž či pochybnost. „Bude potřeba pravděpodobně něco doplnit. Půjde například o chyby v čísle víza nebo něco podobného,“ říká Eva Davidová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tito žadatelé mohou podle ní očekávat výzvu k doplnění, a to opět online.

„Nevěděl jsem o této podmínce. Ubytování jenom za 9 tisíc korun (částku, kterou by mohl ubytovatel získat od státu, pozn. red.) není dlouhodobě možné, protože musím platit všechny výdaje s vámi spojené,“ vysvětluje ubytovatel v korespondenci, kterou má redakce k dispozici. A zmiňuje elektřinu, plyn, vodu a dvakrát tolik uklízení.

Ze strachu nechtějí ukrajinští uprchlíci zveřejňovat ani svá jména, ani jméno svého ubytovatele. Odkazují se na to, že když je vystěhovával, tak se nedovolali pomoci od českých úřadů.

Zákon také upřesňuje, že žadatelé to potvrzují čestným prohlášením. „Pokud by někdo nepravdivě vyplnil, že ubytovává zdarma, což je podmínka příspěvku, tak mu nebude dávka vyplacená, nebo mu hrozí, že o ni přijde. Nemůžu ale v tuto chvíli komentovat náš systém kontrol,“ říká Eva Davidová, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, a upozorňuje na to, že se příspěvek jmenuje solidární.