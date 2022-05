Začala výstavba druhého stanového městečka pro uprchlíky v Praze

Stanové městečko vznikne především kvůli uprchlíkům, kteří již několik týdnů přebývají v hale na hlavním nádraží v Praze. Jedno stanové městečko už bylo postaveno v Troji, to, které právě vzniká v Malešicích, mu bude velmi podobné.

„Máme jasnou představu, jak má to městečko vypadat. Jsou na to plány, je to de facto stejné jako v Troji, staví se to všude stejně. Má to nějaký koncept a ten je potřeba zasadit do daného prostoru,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Kromě stanů určených k ubytování postaví hasiči také sociální zázemí, sprchy, jídelnu nebo dětský koutek. Podle Kavky bude provoz areálu řešit magistrát, včetně zajištění bezpečnostní agentury. V areálu budou s uprchlíky pracovat také romské neziskové organizace.

„V Troji byl zástupce společnosti Romodrom a ten některé věci trošičku pozměnil, aby třeba velké skupiny mohly být víc u sebe,“ popsal Kavka.

Uvnitř stanů se spí na postelích, jež mají ubytovaným poskytnout dostatečný komfort. „Nicméně stále musíme mluvit o tom, že je to dočasné nouzové ubytování na několik týdnů. Není to na bydlení třeba několik měsíců,“ doplnil Kavka.

Keře ustoupily stanům

Pozemek o rozloze přibližně 5 000 metrů čtverečních poskytl magistrát a Česká pošta. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se jedná o prostor, pro který v současnosti nemá pošta žádné využití.

Magistrát chtěl mít městečko hotové do konce května. To se podle Kavky zatím stíhá, stavbu stanů ale brzdí to, že nejprve je nutné vykácet křoviny, jež zabírají velkou část pozemku.

Foto: Albert Málek Většinu pozemku zabíraly keře, které se musí vykácet.

„Samotná výstavba trvá čtyři hodiny, zprovoznění areálu 12 hodin, ale tím, že se tady ještě seká, tak to trvá déle. Počítám ale, že do zítra do večera by areál mohl být připraven pro předání,“ dodal Kavka.

Právě keře byly ještě před několika dny hlavní překážkou pro postavení stanového městečka. K jejich vykácení totiž chybělo povolení městské části.

„Povolení nemáme nakonec od městské části, ale tím, že je nouzový stav, tak rozhodnutím primátora se tady může kácet,“ uvedl mluvčí pošty Vitík. Povolení by bylo potřeba jenom pro kácení vzrostlých stromů, ty ale mohou na pozemku zůstat a chod městečka nijak neomezí.

U kácení je přítomna také záchranná stanice zvířat a zástupci městské části Praha 10.

„My se podílíme tak, že dozorujeme u kácení zeleně, kde jsme byli o víkendu i dnes, abychom pomohli zachránit živočichy, kteří v tom místě žijí,“ uvedla v pondělí starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA).

Městská část nesouhlasí

Ona sama má ke stanovému městečku výhrady. „Osobně jsem dneska stany přímo navštívila a neumím si představit, že by v nich třeba maminky s dětmi mohly dlouhodobě pobývat,“ řekla s tím, že lepším řešením by podle ní bylo najít prázdný objekt a v něm uprchlíky ubytovat.

Starostka kritizuje také to, že výstavba městečka nebyla s městskou částí dostatečně konzultována. „Ve chvíli, kdy se informace o stanovém městečku stala veřejnou, nebyly k dispozici detailní informace, takže je logické, že někteří občané měli obavy z jeho provozu,“ dodala.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Stanový tábor v Malešicích

Na hlavním nádraží už několik týdnů bydlí v provizorních podmínkách mnoho především romských uprchlíků. Toto ubytování má být ale od začátku června zrušeno. Někteří z uprchlíků mají maďarský pas, a proto podle zákona nemají nárok na tzv. dočasnou ochranu, budou tedy převezeni buď do stanových městeček, nebo jim bude zajištěna cesta zpět do Maďarska.