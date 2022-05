Stavbu stanového městečka v Malešicích komplikují keře

„V tuto chvíli není možné tento souvislý porost křovin pokácet bez povolení. Znamená to, že vlastník pozemku Česká pošta musí dát žádost o vykácení a my máme třicet dní na to se k tomu vyjádřit,“ uvedla starostka Prahy 10 po středečním jednání, kterého se účastnili zástupci magistrátu či hasiči, a kde se řešily praktické otázky stavby dočasného tábora.

Redakce Seznam Zpráv oslovila i magistrát hlavního města a mluvčího Víta Rakušana. „Nemám informace, že by se objevily nějaké potíže, kvůli kterým by stanové městečko vzniknout nemohlo,“ uvedl Jakub Veinlich z ministerstva vnitra.

V současné době mají probíhat úpravy a čištění prostor. Po posekání trávy a křovin dostanou do rukou prostor hasiči, kteří budou mít na starost stavbu stanů a zázemí. V provozu by mělo městečko být od 31. května.

„Stanové městečko od něj bude naprosto oddělené. Zaměstnanci s uprchlíky v podstatě nepřijdou do kontaktu. Co se týká například sociálního zařízení, tak to budou mít uprchlíci také svoje, takže ani nebudou chodit do uzavřených prostor pošty,“ sdělil mluvčí pošty Matyáš Vitík.