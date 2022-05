Malešice, Troja, nebo Maďarsko. Praha chce uklidnit situaci na hlavním nádraží

Před hlavním nádražím u Willsonovy ulice posedává několik desítek lidí. Kolem sebe mají kufry a tašky s věcmi.

Děti si hrají na schodech a pobíhají okolo. Po jedenácté hodině dopoledne probíhá úklid vnitřních prostor nádraží, a tak museli všichni uprchlíci jít ven, kde čekají.

Podle dobrovolnice Sarah by měl úklid zabrat pět minut, venku ale zůstáváme podstatně déle. Je potřeba vydezinfikovat všechny prostory.

Uprchlíci, kteří přebývají na nádraží, sice mají možnost se umýt, podle dobrovolníka Martina ze spolku RomPraha jsou pro ně na koupel vyhrazeny dvě hodiny – od deseti do dvanácti –, což vystačí tak pro tři rodiny.

Do poledne zbývá pár desítek minut a před budovou se pohybuje kolem padesáti lidí. Nejrušněji tu podle dobrovolníků bývá většinou brzy ráno nebo v pozdních odpoledních hodinách.

Lidem se podle dobrovolníků nechce pořád sedět na jednom místě, a tak chodí po Praze, případně tráví čas v okolních parcích.

Foto: Seznam Zprávy Uprchlíci, kteří čekají před budovou nádraží, kde probíhá pravidelný úklid prostor, ve kterých jinak tráví většinu dne.

Infostánek a voda

Během dne se na nádraží mění i ti, co běžencům pomáhají. „Jsem tu tak třikrát týdně, víckrát se to moc psychicky nedá zvládat. Prostřídá se tu denně kolem sedmdesáti dobrovolníků a za týden to je několik stovek lidí,“ říká mi dobrovolnice z Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Hlavní nádraží bude uprchlíkům poskytovat útočiště a služby pouze do 31. května. Důvod? OPU neprodloužila smlouvu, kterou měla s pražským magistrátem a na jejímž základě provozovala v prostorech nádražní budovy centrum.

Jako organizace jsme dospěli k závěru, že aktuální situaci na hlavním nádraží musí řešit stát, který k tomu má nástroje, nikoli místo něj nevládní organizace. Od 1. června již nebudeme na hlavním nádraží v této podobě působit. Budeme spolupracovat na prostém infopointu. pic.twitter.com/oG2Cb3nFQ8 — Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (@opu_cz) May 20, 2022

„Ubytovací kapacita tu je stanovena na 250 lidí. Ta se buď zruší úplně, nebo radikálně sníží. Poskytované občerstvení se bude snižovat pouze na vodu. Zbytek provozu se pravděpodobně zmenší na informační stánek, kde by uprchlíci dostávali jasné informace ohledně jejich nároku na ochranu v České republice,“ nastínil Seznam Zprávám krizový manažer OPU Michal Hornický.

Již zmíněná Sarah na to má jasný názor: „Lidi budou venku, v parcích a bude tu zmatek. Nemyslím si, že to bude dlouhodobě udržitelné.“

Foto: Seznam Zprávy Dobrovolnice Sarah Pešatová, která tráví na hlavním nádraží šest hodin denně poslední dva týdny. V rámci praxe do školy si zvolila dobrovolničení místo práce v advokátní kanceláři.

Neutěšenou situaci by měl částečně pomoci vyřešit stanový tábor v Malešicích, jehož vznik v úterý odpoledne oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Městečko by mělo pojmout 150 lidí a bude určeno pro případy humanitární nouze. Dostanou se tak do něj ti uprchlíci, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu.

„Jde o lidi, kteří nemají správné druhy dokladů nebo razítka o překročení hranic. Spadá tam například i situace s dvojím občanstvím, v tomhle případě se bavíme o ukrajinsko-maďarském,“ vysvětlil Hornický z Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Byť se podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) situace na hlavním nádraží stabilizuje, Hornický tvrdí, že na základě krátkodobého výkyvu nelze odhadovat další vývoj.

Ministr Rakušan nicméně na úterním brífinku řekl, že je snahou situaci na hlavním nádraží zlepšit.

Na ukrajinsko-slovenskou hranici navíc míří zpráva, že ubytovací kapacita Prahy je vyčerpaná a už neodpovídá dosavadním standardům.

Co bude dál

Od úterý na nádraží funguje informační stánek, kde se všichni příchozí dozvědí o možnostech a podmínkách pobytu v Česku. „Pokud mají maďarský pas, tak jsou bohužel v Česku odkázáni sami na sebe, protože nemají nárok na žádnou podporu vyplývající z dočasné ochrany,“ sdělil Rakušan.

Ve stánku mají být zástupci OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), příslušník hasičského záchranného sboru jako zástupce Krajského asistenčního centra, policista a také zástupce romské neziskové organizace. Ti mají běžencům vysvětlit možné perspektivy v Česku a motivovat je k návratu do Maďarska.

Foto: Seznam Zprávy Dobrovolníci z organizace RomPraha. Pomáhají s dorozumíváním, protože někteří z uprchlíků neumí ukrajinsky. Mnoho z nich je také negramotných, neumí se ani podepsat nebo pracovat s telefonem.

Uprchlíci budou rozděleni do tří skupin podle toho, zda u nás mají nárok na dočasnou ochranu. Lidem bez nároku bude umožněn návrat do Maďarska nebo přesun do stanového městečka v Malešicích.