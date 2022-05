Pohraničník: Zelenou hranici překračují muži, na Ukrajinu je nevracíme

Z Ukrajiny stále odcházejí hlavně ženy s dětmi do zemí Evropské unie. Reportéři Seznam Zpráv byli přímo na hraničním přechodu Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinské hranici.

Jak funguje jejich kontrola? Kdo má pas, dostane razítko, díky kterému může prokázat, že přešel hranice. Kdo ale cestovní doklad nemá, na hranicích žádné potvrzení nedostane.

„Je v našem informačním systému, že překročil hranici, ale nedostane žádné potvrzení. Proto je možná například v České republice problém, že se nemají jak prokázat. Naše legislativa na to nebyla nikdy připravená, u nás nikdy nikdo nešel bez cestovního pasu. České orgány nás mohou požádat a my jim to potvrdíme,“ přibližuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy ředitel oddělení hraniční kontroly Vyšné Nemecké Milan Hromádka.

Jaká je nyní situace na hraničním přechodu Vyšné Nemecké?

Když vypukla válka, tak jsme na tento stav nebyli legislativně ani personálně připraveni a nikdy v minulosti jsme nečelili takovému počtu osob. Když to v únoru vypuklo, tak k nám vstupovalo i 10 tisíc osob denně. V současné době je to kolem dvou tisíc. Srovnaly se také počty těch, kteří vstupují na území Slovenska i kteří ho opouštějí.

Přicházejí stále z Ukrajiny hlavně ženy s dětmi?

Ano, hlavně ženy s dětmi. Pro zajímavost: náš hraniční přechod nebyl nikdy pro pěší, ale kvůli válce na Ukrajině je nyní možný pěší vstup na Slovensko, zpět na Ukrajinu ale ne.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Ředitel oddělení hraniční kontroly Vyšné Nemecké Milan Hromádka.

Jak vypadá běžná kontrola na hranicích u lidí s pasem?

Hraniční kontrola závisí na tom, jaké splňujete podmínky. Tedy jestli máte pas, nebo ne. Chodí sem i lidé, kteří nemají žádné pasy.

Co se děje, pokud uprchlík nemá pas?

Potom je to zdlouhavá procedura. U nich ponecháváme v našich informačních systémech biometrické údaje, tedy otisky prstů. Když cestují s dětmi, tak fotky dětí, fotku dospělého a fotografii dokladů, které dokládají, tedy rodného listu nebo občanského průkazu. Záleží na tom, s čím přijdou na hraniční přechod.

Kolik uprchlíků je úplně bez cestovního dokladu?

Před tím to bylo asi 50 procent lidí, možná víc. Teď, a to odhaduji, to bude deset, dvacet procent.

A když Ukrajinec pas má, dostane do něj razítko a proces je rychlejší?

Ano, dostane klasické razítko o přechodu hranice. To je pro něho a je zaznamenaný v informačním systému Policejního sboru Slovenské republiky. Takže všechny osoby, které u nás překročily hranici, jsou v informačním systému. Není to tedy tak, že by se někdy pouštěly osoby bez jakékoliv kontroly. Je nutné říct, že i v čase největšího náporu ani ukrajinská strana nepouštěla lidi bez prověření.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +2

Mají například čeští policisté u uprchlíků bez pasu možnost ověřit, zda překročili slovensko-ukrajinskou hranici?

S Čechy nemáme systémy propojené. Můžou si informace vyžádat prostřednictvím společného kontaktního pracoviště.

Takže kdo nemá pas, tomu vyhotovíte nějaký formulář, že překročil hranice?

Ne, je v našem informačním systému, že překročil hranici, ale nedostane žádné potvrzení. Proto je možná například v České republice problém, že se nemají jak prokázat. Naše legislativa na to nebyla nikdy připravená, u nás nikdy nikdo nešel bez cestovního pasu. České orgány mohou požádat nás a my jim to potvrdíme.

Jaká je nyní skladba uprchlíků? My máme v Praze mnoho romských uprchlíků.

Už je toho méně. Romové jednak chodí hlavně pěšky, jde většinou o rodiny. Romové mají ukrajinské pasy, nebo nemají žádné. Děti mají cestovní doklad málokdy, proto se prokazují rodnými listy. Vymyslelo se proto, že se děti fotí s dospělou osobou a uchovávají se fotografie dokumentů, které lidé předloží.

Je to pro vás náročné období?

První tři týdny byly náročné. Nevěděli jsme, jestli to bude pokračovat, a stahovali posily z jiných oddělení. Ty se vrátily a nyní situaci zvládáme s vlastními lidmi.

Řešíte případy, kdy se snaží muži z Ukrajiny překročit hranici nelegálně?

V současné době nám přes zelenou hranici vstupují z území Ukrajiny neoprávněně muži ve věku od 18 do 60 let, kteří nejsou – až na pár výjimek – oprávněni vycestovat. Ti, co tam nechtějí žít, se pokusí jít přes zelenou hranici. Když jsou zadrženi, tak je nevracíme, ale vydáme jim potvrzení o setrvání na území Slovenska.

Takže můžou zůstat na Slovensku a nevracíte je na Ukrajinu?