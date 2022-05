Tady nic nedostanete. Vnitro bude na nádraží rozdávat letáčky v maďarštině

Na hlavním nádraží v Praze, jež se potýká s náporem romských uprchlíků z Ukrajiny, kteří v jeho prostorách přebývají i několik dnů a nocí v kuse, se od pátku začnou pohybovat speciální zdvojené policejní hlídky. Ty by od příštího týdne měly lidem, kteří nemají nárok na uprchlickou pomoc, rozdávat i speciální maďarsky psané letáky.

„V letáku pro maďarsky mluvící budou informace o tom, že nemají v České republice nárok na žádnou pomoc. Zároveň jim v něm popíšeme pomoc, na kterou mají nárok v Maďarsku,“ vysvětlil Rakušan. Pro ty, kteří se rozhodnou odjet pryč, bude ministerstvo organizovat i bezplatnou dopravu do Maďarska. Jak ale ministr dodal, odjezd bude muset být dobrovolný. „Nemůžeme k tomu nikoho nutit.“

Druhá skupina jsou ti, kteří mají nárok čekat na lustraci, zda mají jen ukrajinské občanství. „Ty se snažíme dát do stanového městečka v Troji nebo jinam, kde čekají,“ uvedl Rakušan.

Třetí skupina nemá nárok na vůbec nic. Stát je může k odjezdu jen motivovat, nemůže je k němu donutit. „Snažíme se jim pomoci jídlem a podobně, ale musíme je motivovat, aby v České republice nebyli, protože jim to žádný finanční ani materiální bonus nepřinese,“ dodal šéf vnitra.

Vláda už v průběhu tohoto týdne slíbila, že tento problém vyřeší do konce května. Na nádraží by měla provizorní ubytovna, kterou Správa železnic toleruje, skončit, a měl by tam působit jen jakýsi „front desk“, který bude přijíždějící lidi urychleně přesouvat dál.