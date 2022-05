Rakušan: Humanitární pomoc v Praze na nádraží skončí k 31. květnu

„Děláme pro to vše. Bude nutné zřídit na hlavním nádraží front desk, kde bude policie, hasiči, úředníci a lidem, kteří přijedou, budou dávat rychlé informace o tom, zda mají nebo nemají nárok na ochranu,“ řekl Rakušan.

Uvedl, že jeho rezort se s pomocí zahraničních partnerů snaží ztlumit proudy lidí ze zahraničí, kteří do Česka přicházejí, ale nemají nárok na uprchlickou pomoc. „Policejní ředitel dohodl se svým maďarským protějškem zkrácení termínu prolustrování. Na Zakarpatí pak proběhne speciální kontrola procesů cest do České republiky. Bude to teď postupně nabíhat,“ informoval šéf vnitra.