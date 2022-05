Vláda chce změnit podmínky dávky pro uprchlíky. 5000 by neměl dostat každý

„Humanitární dávka nebude vyplácena v případech, kdy mají uprchlíci zajištěno ubytování, kde jim je zdarma poskytována strava a další zázemí. Z principu platí to, co jsme říkali: Pokud stát zajišťuje stravu, nevyplácí se dávka,“ uvedl po jednání kabinetu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Nyní mají uprchlíci nárok na podporu 5000 korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku.

Dávku běženci dostanou za měsíc, kdy získali vízum k ochraně. V případě potřeby ji mohou pobírat opakovaně, a to ještě dalších pět měsíců. Měli by ale prokázat, že podporu potřebují.

„Dávková turistika“

Podle kritiků a některých opozičních politiků někteří lidé míří do Česka jen pro dávky. Ministr vnitra Rakušan či šéf resortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekli, že připravovaná opatření mají „dávkové turistice“ zabránit.

„Bude to vázáno (podpora) na trvalé ubytování v ČR, aby někdo nebyl motivován přijet a odjet s dávkou a pro další si přijet za měsíc,“ uvedl Rakušan.

Podle novely by příchozí, kteří by v ubytování dostávali i jídlo a hygienické potřeby, neměli mít na dávku už nárok. Nezískali by jako dosud ani prvních 5000 korun.

Ostatní příchozí by mohli podporu opakovaně dostat jen tehdy, když zůstávají v ČR. Úřad práce by mohl žadatele o humanitární dávku vyzvat, aby svůj případný nárok přišli do pobočky prokázat osobně. Uprchlík by se měl dostavit do osmi dnů, pokud by nedostal jinou lhůtu. Kdyby nedorazil, žádost by se zamítla.

„Jistíme si tím to, aby nedocházelo k tomu, že by člověk přijel, dostal tu ochranu, odcestoval a nechal si peníze vyplácet na účet. To budeme jednoznačně tímto krokem eliminovat,“ uvedl Jurečka. Podle něj jsou systémy resortu práce propojené se systémy vnitra, je tak možné místo pobytu kontrolovat.

Solidární příspěvek

Novela upravuje i pravidla solidárního příspěvku pro ty, kteří u sebe nejméně na 16 dnů v měsíci v kuse ubytují zdarma uprchlíky. Nově by podporu od státu na náklady mohli dostávat i ubytovatelé, u kterých si uprchlíci platí spotřebu plynu a elektřiny sami. „Budeme zohledňovat to, že pokud dojde k částečné úhradě nákladů na energie, stále to bereme tak, že je ubytování bezplatné,“ uvedl Jurečka.

Pokud domácnost poskytne uprchlíkům celý byt, solidární příspěvek by měla podle návrhu dostávat jen tehdy, když bylo předchozí měsíc bydlení prázdné. Opatření má bránit případnému vystěhování domácností kvůli získání peněz od státu, zmínil ministr práce.

Dávka by se měla poskytovat na ubytovaní i v bytech, kde už uprchlíci s ochranou bydlí. Vyplácet by se měla také majitelům bytů, které dříve nabízeli pro krátkodobý pobyt turistům. Ubytovatel by splnění podmínek měl doložit čestným prohlášením.

Nyní stát domácnostem na ubytovaného uprchlíka poskytuje na měsíc 3 000 korun, nejvýš ale 12 000 korun celkem. Podle návrhu by vláda měla výši příspěvku upravit ve svém nařízení, a to podle toho, zda mají příchozí k dispozici celý byt, nebo bydlí doma u ubytovatelů v pokoji. Podle Jurečky by se částky mohly změnit od července.