Vláda podle hejtmanů chystá dávku, která má uprchlíky přimět ke stěhování

Chystá plán, který povede rovnoměrnějšímu rozdělení ukrajinských uprchlíků napříč Českem. Vyplývá to z ranního jednání Asociace krajů ČR se zástupci vlády.

Podle všeho tak kabinet začne řešit výtky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten minulý týden řekl, že pokud kabinet nezačne řešit krizovou situaci v hlavním městě, zavře asistenční centrum. To však po úterním jednání není na stole.

Podle něj budou kraje schopné ubytovávat uprchlíky, kteří se nevejdou do středních Čech či do Prahy.

Vláda také jako další pilíř chystá dotační program - speciální dávku, která bude uprchlíky motivovat ke stěhování do regionu s volnějšími kapacitami. Jaká bude její výše, zatím není jasné.

Hejtmanství mají pomáhat s koordinací utečenců do jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

„Navržený systém dává určitě větší smysl, než interpretace úvah pana Hřiba s tím, že by mohl stát cíleně stěhovat ty uprchlíky. To je nesmysl. Nelze to dělat administrativním nařízením. Ti lidé jsou svobodní a mohou se pohybovat po celé Evropě, jak chtějí,“ prohlásil Suchánek.