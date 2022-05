Nejčastěji jedou do Prahy, chtějí asi lepší život, zní z hranic s Ukrajinou

Stojím přesně na červené čáře na hraničním přechodu Vyšné Nemecké. Zatímco vlevo postává ukrajinský pohraničník se samopalem, slovenští policisté na druhé straně mají plno práce. Kontrolují doklady, ale detailně zkoumají i to, co si s sebou uprchlíci vezou.

Pěšky zrovna přes hranici přechází postarší blonďatá dáma a hned zamíří do červeného stanu, kde je připravené občerstvení nebo informační letáky v ukrajinštině. Přes rameno má kabelku a v ruce modrý ukrajinský pas. Když se ptám, kam má namířeno, hned odpovídá, že do Česka.

„Jedu do Prahy, teď odsud pojedu autobusem do města Michalovce a potom do Prahy. Mám tam rodinu. V Česku je dobře, jsem z Užhorodu, mám ukrajinský pas,“ říká mi žena. Po krátkém občerstvení ve stanu rychle odchází na kontrolu.

Zaevidují si tedy uprchlíky do systému, ale žádné potvrzení o překročení hranice jim nevydají. Jenže to je v Česku jednou z podmínek pro vyplacení podpory.

„Tak vzniká problém třeba v České republice, že se nemají jak prokázat. Naše legislativa na to nikdy nebyla připravena, nikdy se nechodilo bez cestovního pasu. České orgány můžou požádat a my jim to potvrdíme,“ říká ředitel oddělení hraniční kontroly, jak mohou třeba čeští policisté ověřit, zda uprchlík opravdu překročil hranice z Ukrajiny do schengenského prostoru, když nemají pas.