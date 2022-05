Minus tisíc uprchlíků denně? Česko se nemůže dopočítat

„Nejsme schopní státu pomoc s tím, kam uprchlíci následně jdou. Jediné co víme, že sem někdo z Ukrajiny přišel. Že se přihlásilo konkrétní ukrajinské číslo do české sítě,“ vysvětluje prezident asociace.

Doplňuje, že už ale nereportují úbytek SIM karet. „Nám to ani neumožňuje zákon, nesmíme sledovat lidi, natož podle národnosti. Nelze,“ reaguje Jiří Grund. Odhlášení ukrajinské SIM karty z české sítě navíc může znamenat pouze to, že si uprchlík pořídil české číslo. Nikoli, že odešel.

„Ať už do Polska, nebo na Slovensko, ale také do Rakouska nebo do Německa,“ řekl Lukáš Kubát s tím, že dopravce neprovozuje žádný přímý spoj na Ukrajinu, a nemůže tak komentovat to, jestli se váleční uprchlíci více vrací zpět do země.