Prověřujeme, zda některé uprchlíky do Česka neposílají podvodníci, říká Rakušan

V Česku vznikl první uprchlický tábor. Konkrétně v pražské Troji. O víkendu by se do něj měli začít stěhovat lidé, kteří už delší dobu přespávají na pražském Hlavním nádraží. Co to vypovídá o uprchlické situaci v Česku?

Hostem Ptám se já byl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

V Praze jsou už na desetitisíce uprchlíků z Ukrajiny a někteří z nich se v posledních dnech tísnili v prostorách Hlavního nádraží. Proto pražští hasiči na pokyn ministra vnitra postavili v Troji stanové městečko s kapacitou 150 lidí. Podle dobrovolníků je ale těch, kteří by potřebovali přechodný útulek, daleko víc. Do městečka přitom míří i romští uprchlíci, kteří mají kromě ukrajinského občanství to maďarské, a čekají tak v Praze na potvrzení, zda jsou opravdu běženci ze země zasažené válkou.

Právě kvůli nim se vláda chystá pozměnit dosavadní strategii přijímání běženců. Podle ministra vnitra totiž do Česka přicházejí i lidé, kteří nemají na pomoc nárok, a policie má proto přísněji kontrolovat, jestli mají příchozí v pasech razítko z ukrajinských hranic.

A vláda musí vyřešit i další problém – Praha se kvůli stále nově příchozím ocitá na hraně kapacit možné péče o běžence. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) varuje, že metropole uzavře asistenční centrum, jestli koaliční kabinet během několika dnů nepřijme systém přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivé kraje. Vláda chce o dalším řešení uprchlické krize jednat příští úterý.

Přestává vláda zvládat migraci z Ukrajiny? A proč nesáhla po přerozdělování už dříve? Jak řešit případy lidí s dvojím občanstvím?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Řešíme specificky humanitární problém, kdy tu máme maminky s dětmi na zemi na nádraží. Je pak třeba přijít s řešením, které není líbivé, ale efektivní. Stany jsou vyhřívané, jsou tam toalety. Je tam Romodrom, Správa uprchlických zařízení. Budeme tam několikrát denně vozit jídlo a pití. Není to ale trvalé ubytování běženců v ČR, budou tu ubytováni lidé, kteří čekají na tu lustraci z maďarské strany. Nestavíme žádné uprchlické tábory, ghetta. Je to jen přechodné ubytování, které i ze zákona o té lustraci může být na maximálně 30 dnů. Pokud jsou ti lidé občané jiné země než Ukrajiny, tedy členského státu EU, nemají nárok na žádnou pomoc v ČR.

3:00 – Jsme vázáni tím, co implementovala celá Evropa do právního systému. Dočasná ochrana hovoří jasně – nemůže být poskytována nikomu, kdo má občanství členské země EU. Nechceme ty lidi nechat ležet někde na zemi, jednáme o dvou objektech kamenného typu, kam bychom ty lidi přesunuli. (…) My jsme ale zvládli ubytovat 325 tisíc lidí po České republice, ne díky vládě, ale díky dobrým lidem.

5:00 – V těch stanech lidé nezůstanou trvale. Ten počet 150 se bude měnit. U některých bude dokončena lustrace a bude docházet k výměně těch, co tam budou ubytováni. Jednáme ale o další nemovitosti – prostoru se střechou, který by se dal adaptovat, opět to ale není ubytovací zařízení. Snažíme se, aby to bylo během příštích dnů.

5:20 – Je třeba se snažit vysvětlil lidem, že motivace přijet do ČR může být podvodnou motivací lidí, kteří je sem za nějakým účelem posílají. My chceme zamezit, aby sem takoví lidé jezdili, ne proto, že bychom jim nechtěli pomoc, ale proto, že na tu pomoc v mnoha případech ze zákona nemají nárok. Mám za sebou náročný rozhovor s maďarským ministrem vnitra. Žádal jsem, aby lustrace probíhala rychle a efektivně. Řekl, že mají skvělé digitalizované systémy a mohou rychle lustrovat. Požádal jsem ho o systém a styčnou osobu, se kterou mohou komunikovat naši policisté. Dali nám k dispozici ředitele maďarské cizinecké policie, já jsem pověřil českého policejního prezidenta.

7:00 – Problém je i v Zakarpatí. Máme indicie, že se jedná o organizovanou činnost. Kdy zločinecké party sem posílají lidi, aby získávali dálky. Kvůli pěti tisícům korun? Ano, smysl to nedává.

8:00 – Ti lidé jsou mnohokrát oběti. Někteří z nich před válkou prchají a těm pomoc poskytneme. Když si vezmete, že stovky lidí sem přijely a u nich bylo indikováno, že dostaly humanitární dávku a v ubytování pak vydrželo třeba v Olomouckém kraji jen minimum. Ti lidé mají tendenci vrátit se na Ukrajinu a lze jenom spekulovat, zda činí o vlastním rozhodnutí, nebo zda je někdo za cestě za sociálním výdobytkem organizoval.

10:00 – Všem hejtmanům jsme nabídli, že mohou zaměstnat na každém asistenčním centru zástupce romského neziskového sektoru.

11:00 – Nemám předsudek, ani rasový. Poslal jsem kvůli tomu i kolegu z ANO do patřičných mezí. Pomáhám uprchlíkům i v rámci rodiny. Ono pět tisíc korun koncentrovaných do rukou nějakého organizátora může být zajímavá částka. Nechci ale zjednodušená sdělení, ale rád bych měl informace, zda k něčemu takovému nedochází.

13:00 – Uvědomuji si, že je situace těžká. Máme 335 tisíc udělených víz o udělené ochraně, primátor Prahy upozorňuje na vyčerpané kapacity. My nejsme sociální inženýři a nejsme ani v době, kdy můžeme někoho někam deportovat. Je to naivní představa – převezte ty uprchlíky někam jinam. Pokud chtějí být v Praze, my hledáme řešení, jak je motivovat jít do jiných regionů, ale nemůžeme je nutit k návratu. Pokud má někdo pas jiné země EU, tak je v Schengenu, může tady být, a my nemáme žádné právo ho poslat kamkoliv jinam. Jsme ale ochotni jednat s maďarskou stranou, aby poskytla dostatečné kapacity nebo nějakou formu pomoci těm lidem. Nerozlišujeme Roma a ne Roma, ale prostě kapacitně se Česko hlavně v Praze a středních Čechách dostává na pomyslnou hranu.

15:30 – Na mechanismu přerozdělování pracujeme. Mám zprávu od hejtmana Olomouckého kraje, který je ochoten uprchlíky přijmout i organizovat autobusy. V úvaze primátora je chyba, titul dočasné ochrany neumožňuje nikoho k ničemu nutit. Nutit lidi, aby nastoupili do autobusu. My ale vytváříme efektivní motivační systém, že jiné kraje jsou na tom lépe, a pokud přijede maminka s dětmi, nemusí se nikde tlačit v tělocvičně, ale je spousta krajů v ČR, které jí nabídnou ubytování. Je to přirozená forma motivace – to bude hlavně v době zápisů do škol a školek.

16:30 – Nikoho jsme bez pomoci nenechali. (…) Vytváříme dashboard, který ukazuje, jaké možnosti jsou v regionech, kde je školství, ubytování, zdravotnictví, práce. A budeme aktualizovat systém optimálního rozložení uprchlíků po ČR a lidem následně vysvětlovat a motivovat je tam jít.

19:30 – S primátorem Prahy komunikujeme, a já se o dopisu vládě dozvídám z médií. To je mi líto. Musíme to řešit společně. Odmítám, že by vláda dosud udělala zásadní chyby.

20:00 – V úterý budeme hovořit i o tom, zda je třeba prodloužit nouzový stav. Ale vím, že na tomhle politické body nezískám – jsou záležitosti, na které bychom to prodloužení potřebovali. I kvůli tomu, že ubytování, které poskytujeme často, neodpovídá normám.