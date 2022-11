Další část obchvatu Králova Dvora je hotová. Odvede z města nákladní auta

Králův Dvůr i Beroun na jedné straně z velké části lemuje průmyslová zóna. Někdy se stává, že nákladní auta, která do ní míří, sjedou z dálnice brzy a projíždějí přes obě města. To by se díky novému obchvatu již dít nemělo. Nová silnice podle Vychodila zároveň umožní rozvoj průmyslové oblasti, v níž byly dříve cementárny a železárny. Na městských pozemcích kolem první etapy by také měly vzniknout nákupní park a sportovní hala.